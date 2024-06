Wimbledon 2024 cambia l’avversario di Fognini E non è detto che sia un bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Nienteper Dominik Koepfer. Il tedesco, infatti, è costretto a dare forfait a causa di un serio problema in allenamento a Eastbourne. Per lui, infatti, grossi problemi ai legamenti e di natura muscolare dopo l’infortunio capitato alla stessa caviglia che era rimasta offesa nel corso degli US Open 2023. A riportarlo su Twitter/X Jannik Schneider, reporter del Frankfurter Allgemeine. La notizia interessa molto da vicino Fabio, perché il ligure avrebbe dovuto giocare con il trentenne di Furtwagen nel turno d’esordio dei Championships. Al suo posto, invece, ci sarà un lucky loser, e segnatamente il francese Luca van Assche. Vent’anni, di madre italiana e padre belga, ma cresciuto in terra transalpina fin dai tre anni, aveva perso nell’ultimo turno di qualificazione il derby con Lucas Pouille.