Vingegaard sta bene | la risposta perentoria all’attacco di Pogacar

(Di domenica 30 giugno 2024) La seconda tappa del Tour de France ci dà una primaalla domanda che tutti gli appassionati si stavano chiedendo. Cioè, le condizioni di Jonas, vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle. E oggi, sul San Luca, il danese ha dato un gran bel segnale. Sappiamocome il Re Pescatore arrivasse in condizioni enigmatiche a Firenze. La bruttissima caduta dei Paesi Baschi lo ha tenuto fuori dalle competizioni praticamente fino all’altroieri. Che fosse risalito quasi immediatamente in bicicletta era già un mezzo miracolo, ma i dubbi sul modo in cui avrebbe interpretato erano presenti. Fino almeno a quello che è successo sul San Luca. Lo si era intuito già nella prima ascesa, quando si era immediatamente portato su Tadejscattato per prendere una borraccia.