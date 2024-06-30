Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 15:30 (Di domenica 30 giugno 2024) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 15,20 claudio veloccia TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE Roma IN VIA SALARIA PER UN CANTIERE ATTIVO STTRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 13:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATA DA QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI RESIDUI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALL’USCITA DI CASSINO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA; PASSIAMO AD AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE PERMANE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO QUESTA MATTINA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER MALAGROTTA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO; PROSEGUENDO SULL’AURELIA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; SEMPRE IN SUCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
- Ponte di Piave: annunciata la nuova giunta - Infine il sindaco Paolo Roma, che per sé le deleghe a Comunicazione e informazione ai cittadini, ... Associazioni combattentistiche e D'Arma, Salute - Città sane, Inclusione sociale, Viabilità comunale ... trevisotoday
- Terribile schianto frontale a Roma: paura per il cardinale De Giorgi e il suo assistente - ... avvenuto ieri mattina, a Roma, mentre il porporato si stava recando al campus biomedico per ...due ambulanze per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. ... lecceprima
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