Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 15,20 claudio veloccia TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONETRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONEIN VIA SALARIA PER UN CANTIERE ATTIVO STTRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE Servizio fornito da Astral.