Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER MALAGROTTA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO; PROSEGUENDO SULL’AURELIA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; SEMPRE IN SUCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRATERMINI EPRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI E DEVIAZIONI DI PERCORSO.