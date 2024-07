Una ventata di grande creatività e bellezza Made in Italy anima i luoghi iconici di Tunisi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 30 giugno 2024) Unadidigrazie al Festival della“IN SITU –”, realizzato dall’Ambasciata d’Italia ina in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e in sinergia con un gruppo di istituzioni, artisti e aziende italiane ene. Un contenitore unico di iniziative che, per dieci giorni, fino al 6 luglio,no le strade e la vita culturale di, valorizzando l’architettura, la moda, il design, il cinema, il teatro, le arti visive, la storia, l’archeologia e l’artigianato del nostro Paese, e con essi la capacità di tutta l’Italia di coniugare tradizione e innovazione in stretto coordinamento con gli amicini. “L’obiettivo – ha dichiarato l’ambasciatore Alessandro Prunas durante la serata inaugurale – è quello di creare un dialogo aperto, innovativo e interattivo tra le espressioni più significative dellaitaliana ena e alcuni degli spazi epubblici emblematici e più importanti della città di, attraverso un programma di attività ed eventi per stimolare la riflessione sui legami tra i nostri paesi, le nostre tradizioni e i nostri popoli”.