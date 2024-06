Un commosso ricordo di Franco Di Mare chiude il Premio Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa con una la serata di premiazione a Villa Arbusto la 45esima edizione deldi giornalismo condotta dal giornalista Alessio Lasta. A salire sul palco per ricevere ilcome giornalista dell’anno, Aldo Cazzullo, vicedirettore de “Il Corriere della Sera” ed autore della trasmissione televisiva “Una giornata particolare”, premiato dal consigliere per le relazioni esterne dell’ Aci, Ludovico Fois. Monica Giandotti (Linea notte Tg3) ha ricevuto ilper la Tv consegnatole da Valeria Speroni Cardi, direttrice relazioni media di Menarini. Ilper l’informazione sportiva, è stato consegnato dal presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quinteri a Elena Pero (Sky sport).