Terzo giuramento per il sindaco Francesco Colombo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Per ilmandato ilha scelto Federico Berruti come vice con delega al Bilancio e Giusi Crippa all’Istruzione, due riconferme. Le novità sono Mauro Di Toro all’Ambiente e Alessandra Ripamonti alle Politiche sociali. Per lei doppio ruolo, sarà anche capogruppo di “Vivere Ronco”, la lista di centrosinistra che ha vinto le elezioni. La Giunta ha già fatto il debutto in aula, dopo ildel, emozionatissimo, nonostante 10 anni di esperienza nel ruolo. In agenda la nuova scuola media dopo i guai del cantiere, l’ampliamento del cimitero e la riqualificazione di piazza Dante e del parco della villa comunale. Bar.Cal. .