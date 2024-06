Terenzo incidente sull’Appennino Parmense | anziano disabile muore dopo essere stato investito da una moto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Parma, 30 giugno 2024 – Tragedia venerdì pomeriggio a, dove un 83enne diversamente abile, Domenico Boschini, èda unamentre era sulla sua carrozzina. L’è deceduto ieri all’ospedale Maggiore di Parma, dove eraportato in ambulanza. A riportarlo è la Gazzetta di Parma. L’ha avuto luogo nei pressi dell’oratorio Boschi di Bordone. Anche ilciclista, di cui invece non sono note le generalità, è rimasto ferito ed èricoverato in ospedale. Non sono note le sue condizioni. .