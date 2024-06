Segreti di famiglia | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 30 giugno 2024)di: leQuesta sera, domenica 30 giugno 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima seratadi, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insiemedi questa sera.Ceylin si reca da Ozan seguita da Ilgaz, e insieme faranno una serie di domande al professore e sua moglie. Ceylin sottrae di nascosto una coppia di spazzolini intenzionata a farli analizzare, sebbene Ilgaz non sia affatto d’accordo perché Ceylin ha commesso un reato.