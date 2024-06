Ricostruzione e mitologia della vittoria di Napoleone a Marengo

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di domenica 30 giugno 2024) «Eccellenza! quali nuove!..» «Che vuol dir quell’aria afflitta?» «Un messaggio di sconfitta». «Che sconfitta? Come? Dove?» «A» «Tartaruga!» «Bonaparte è vincitor!» «Melas» «No, Melas è in fuga!». In undiil manifesto. .