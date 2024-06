Revocati i domiciliari al braccio destro di Toti Il gip | Si è dimesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Si erada capo di gabinetto della Regione Liguria, Matteo Cozzani, il 29 maggio e questa mossa gli ha consentito ieri di ottenere la revoca degli arresti. L’exdi Giovanniha ottenuto dalla gip Paola Faggioni l’obbligo di dimora a Genova col divieto di uscire la sera e la notte. La giudice ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato di Matteo Cozzani, Massimo Ceresa Gastaldo, revocando la misura cautelare degli arrestidove si trovava dal 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione. Cozzani è accusato dai pm genovesi di corruzione elettorale con l’aggravante di aver agevolato la criminalità organizzata per il presunto voto di scambio con i ‘riesini’ ai quali avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di voti ad alcuni candidati della lista, e di corruzione semplice per la vicenda legata a Esselunga.