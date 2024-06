Probabile azione terroristica Sale l' allerta nelle basi Usa in Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Massimanell'intelligence Usa. Lemilitari statunitensi insono state messe in stato di massimadurante il fine settimana. Dal quartier generale del Comando europeo degli Stati Uniti a Stoccarda è stato emesso un avviso comunitario in cui si comunicava che il livello di minaccia per la protezione delle forze era stato elevato alla condizione "Charlie" fino a nuovo avviso. Direttive simili sono state inviate ad altrein Germania, tra cui la Rheinland-Pfalz e la base aerea di Ramstein, che insieme formano la più grande comunità militare statunitense all'estero. L'allarme comprende anche Baumholder e le installazioni periferiche in Romania e Bulgaria. Anche la base aerea di Aviano in Italia ha innalzato il suo livello di sicurezza a Charlie e altrein Italia hanno introdotto misure di sicurezza rafforzate.