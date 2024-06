Perde il controllo della sua Audi e finisce contro il guardrail | Marica Avanzi muore a 27 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Gavardo (Brescia), 30 giugno 2024 – Ancora una giovane vittima in un incidente stradale: una ragazza di 27, è morta nella notte, poco dopo le 2.30 uscendo di strada in provincia di Brescia lungo la statale 45 bis a Gavardo in provincia di Brescia. La dinamica Mancano conferme sulla dinamica ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza stesse guidando la suaA3 in direzione Salò quando avrebbe perso ildell’auto nell'affrontare una curva, finendo violentementeil. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla ventisettenne. I soccorsi A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati un'auto medica e un'ambulanza ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che costatare il decessoragazza.