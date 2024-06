Pavia incendio in carrozzeria | fiamme contenute all' interno del capannone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 - I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, domenica 30 giugno, nella zona artigianale-industriale del Bivio Vela, alla periferia Est di, in via Mario Ponzio, per undivampato all'deldi una. "Immediate le operazioni di spegnimento delle", riferiscono gli stessi vigili del fuoco in una nota, specificando anche "nessuna persona coinvolta". L'pare possa essere stato provocato da un corto circuito, in ogni caso una causa accidentale. Dall'esterno non si notano danni evidenti provocati alla struttura, ma il lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, una dal Comando provinciale die l'altra dai Volontari di Belgioioso, è proseguito per ore, con la bonifica e la messa in sicurezza all'del, dove i danni dell'sarebbero ingenti, ma ovviamente ancora da quantificare.