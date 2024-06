Pagelle Inghilterra-Slovacchia i top e i flop del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 30 giugno 2024) I TOP e iai protagonisti delvalido per gli ottavi di finale di Euro 2024:Ledei protagonisti deltra, valido per gli ottavi di finale di Euro2024. I TOP – Quantitativamente altri hanno fatto più di Bellingham. Ma senza la sua rovesciata non ci sarebbe nessun .