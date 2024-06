Pagelle Inghilterra-Slovacchia 2-1 | voti e tabellino Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

maiuscola partita dei ragazzi di Francesco Calzona che controbattono colpo su colpo e passano meritatamente in vantaggio con il solito Schranz. L'aveva già rischiato tantissimo in precedenza con Haraslin che non era riuscito a battere Pickford. I ragazzi di Southgate ci provano in maniera disordinata e senza idee, è Rice da lontano a centrare il palo ma di fatto è l'unico brivido per la difesa slovacca. Quando ormai tutto sembra finito ci pensa Jude Bellingham che, con una magnifica rovesciata, timbra il gol del pareggio al minuto novantacinque e di fatto cambia l'inerzia dell'ottavo di finale.