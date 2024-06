Olio allungato con acqua e trucchi per risparmiare sul gas | come si vive con meno di 600 euro al mese

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 30 giugno 2024) Anziani soli, disoccupati in attesa di un impiego che non arriva, lavoratori poveri, disabili: è l'universo di persone che si nasconde dietro le statistiche che raccontano un Paese sempre più in difficoltà. Secondo l'ultimo report Istat quasi un italiano su dieciin condizioni di povertà.