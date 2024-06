MotoGp Olanda Bagnaia trionfa a Assen con Ducati

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) – Peccovince il Gp d’nella classecentrando oggi la terza vittoria di fila ae completando un fine settimana perfetto, con pole position e vittoria nella gara sprint. Il pilota dellaufficiale, campione del mondo in carica, si impone in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin (-Pramac) e al compagno di squadra Enea Bastianini che completa il podio. Quarto posto per lo spagnolo del team-Gresini Marc Marquez che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio (-VR 46) e il connazionale dell’Aprilia Maverick Vinales. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo del team-Gresini Alex Marquez, lo spagnolo dell’Aprilia Raul Fernandez e Franco Morbidelli (-Pramac).