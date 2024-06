MotoGP di nuovo cancellato il GP del Kazakistan al suo posto un secondo appuntamento in Qatar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Non c’è pace per quanto riguarda il calendario del Motomondiale 2024. Dopo diverse cancellazioni, rinvii e sostituzioni, arriva un ennesimo cambiamento. Ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Il Gran Premio del, parafrasando i “Promessi Sposi”, a quanto pare “non s’ha da fare”. La gara sul circuito di Sokol, inizialmente prevista nel weekend del 21-23 giugno, era stata rinviata al 20-22 settembre (aldel già depennato Gran Premio d’India) ma, come riporta Motorsport.com, il fine settimana kazako è stato ufficialmente. La causa è da attribuire alla mancanza di garanzie offerte dagli organizzatori locali. I lavori sulla pista kazaka non sono ancora completati e la logistica è altamente complicata. Morale della favola, anche in questo 2024 il Gran Premio di Sokol sparisce dal calendario.