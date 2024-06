MotoGp cancellato il Kazakistan | si torna ancora in Qatar

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (askanews) – Non c’è pace per il calendario del Motomondiale 2024. Dopo diverse cancellazioni, rinvii e sostituzioni, arriva un ennesimo cambiamento. Il Gran Premio delsul circuito di Sokol, inizialmente prevista nel weekend del 21-23 giugno, era stata rinviata al 20-22 settembre (al posto del già depennato Gran Premio d’India) ma, come riporta Motorsport.com, il fine settimana kazako è stato ufficialmente. La causa è da attribuire alla mancanza di garanzie offerte dagli organizzatori locali. I lavori sulla pista kazaka non sonocompletati e la logistica è altamente complicata. Al suo posto un secondo appuntamento insul tracciato di Lusail. Un calendario, a questo punto, già funestato dalle cancellazioni dei Gran Premio di Argentina a Termas de Rio Hondo,a Sokol e India a Nuova Delhi.