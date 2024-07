Milei vuole riarmare l’Argentina inquietudine a Londra per le Falkland

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 30 giugno 2024) Ci si può aspettare di tutto dal presidente delJaviere questo alo sanno benissimo. Per tale motivo la sua ammirazione per Margaret Thatcher e la retorica insolitamente moderata a proposito della questionenon rasserenano i britannici. Infatti l’intenzione di Buenos Aires di rafforzare le Forze armate, anche con l’acquisto di caccia F-16 dalla Danimarca, solleva dubbi e inquietudini sul futuro dell’arcipelago, territorio d’oltremare del Regno Unito. Ambizioni argentine Gli F-16 potrebbero in effetti intaccare la superiorità aerea britannica nel cielo della. Inoltre Buenos Aires vorrebbe espandere la sua flotta di navi da guerra anfibia, così sarebbe in grado di sbarcare sull’arcipelago una forza capace di sconfiggere la guarnigione britannica in loco, che di per sé consiste di una sola compagnia.