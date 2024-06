Milano Pride | Pellegrino Fdi ' solidarietà a giornalisti molestati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Vicinanza eai quattrodurante il gaysvoltosi aieri. Quello che è successo è sconvolgente, e il fatto che le vittime stavolta siano degli uomini non può e non deve sminuire la gravità dell'accaduto". Lo afferma Cinzia, senatrice di Fratelli d'Italia e coordinatore nazionale del dipartimento Vittime del partito. "Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein, stava rilasciando dichiarazioni alla stampa, un uomo si è avvicinato ai 4 cronisti iniziando a palparli, questa vicenda è inaccettabile e sono convinta che ogni giornalista deve poter lavorare in un ambiente sicuro e rispettoso. Mi auguro -conclude l'esponente di Fdi- che le indagini aiutino ad assicurare il colpevole alla giustizia, e ad evitare che queste cose possano accadere di nuovo”.