Mensa premiata alla Sea Vision | Non spreca

(Di domenica 30 giugno 2024) “Pausa pranzo che salva il pianeta e l’uomo“ è la targa che il Ceo di Sea, Michele Cei, ha ricevuto dPlaneat.eco per l’impegno dimostrato dall’azienda nel rispettare i valori dell’Agenda 2030, in particolare la sostenibilità ambientale e il non spreco alimentare. L’azienda, che utilizza i piatti pronti nelladei 220 dipendenti, ha contribuito a risparmiare 7.649 chili di cibo, pari a 25.498 porzioni di lasagne Planeat.eco. Ha evitato dire 4.472.106 litri di acqua, pari a 59.628 docce; ha mancato di produrre 8.307 chili di plastica, pari a 207.679 bottiglie da 1,5 litri; ha risparmiato suolo per 84.145 mq, pari all’area di 6.731 posti auto; ha distribuito 867 pasti sospesi; ha risparmiato 19.429 chili di CO2, quanto 2.