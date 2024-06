Maltempo in Piemonte | allagamenti frane ed esondazioni Persone evacuate nelle valli Due morti in Svizzera tre in Francia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilflagella il nord Italia, in particolare Valle d'Aosta e, con danni ingenti per smottamenti e. Cogne è isolata.nel centro di Cervinia, rimasta anche isolata nella notte.e smottamenti anche in, dove sono stati segnalati danni ai ponti, alcuneisolate e abitanti evacuati. Una trentina di escursionisti è rimasta bloccata nei rifugi ai piedi.