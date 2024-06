Macron va a votare | una brutta sorpresa al seggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Il presidente francese Emmanuelha votato per le elezioni legislative francesi dopo aver decretato lo scioglimento anticipato del Parlamento in seguito all'esito delle Europee, che hanno premiato il partito di estrema destra di Marine Le Pen Rassemblement National.ha votato insieme alla première dame Brigitte in uno dei seggi di Le Touquet, piccolo comune di 5.149 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell'Alta Francia. Le elezioni a doppio turno – che si concluderanno il 7 luglio – potrebbero mettere il governo francese nelle mani di partiti nazionalisti di estrema destra per la prima volta dall'occupazione nazista.