L' Ue verso il suicidio il lato oscuro dei dazi sulle auto green cinesi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 30 giugno 2024) Per l’Europa non c’è solo, a un tiro di schioppo poco più, la guerra in Ucraina con Putin che minaccia di tornare ai confini post 1945 e la guerra in Medio Oriente, non meno devastante sul piano umano, economico, politico. C’è, con un impatto pesante che va al di là del fatto specifico, il braccio di ferro dell’Europa con la Cina suidelleelettriche Segui su affaritaliani.it .