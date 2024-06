Longoni | viaggio nel laboratorio che fa vincere Israele a Gaza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Il trionfatore politico della guerra anon è ancora chiaro ma gli analisti militari israeliani di una cosa sono convinti. E cioè che le operazioni sul terreno un vincitore ce l'hanno già: le Forze di Difesa israeliane. Nonostante i più di 300 militari uccisi dall'8 ottobre e i combattimenti che ormai si estendono su tutti i tre confini terrestri e il rischio concreto di rivolte arabe interne, le IDF hanno raggiunto l'obiettivo di ridurre l'esercito terrorista di Hamas- equipaggiato, addestrato, guidato in modo ottimale e soprattutto asserragliato nella rete di cunicoli sotto- a una serie di bande scoordinate fra loro, che ancora combattono ma il cui potenziale offensivo si riduce ogni giorno che passa. Non è l'obiettivo posto dal governo, che è la distruzione di Hamas né la liberazione degli ostaggi (dei 251, a oggi solo 7 sono stati salvati da IDF, 109 liberati in cambio di galeotti) ma il nemico è stato ridotto ai minimi termini.