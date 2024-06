LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | la fuga prende subito corpo gruppo a due minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.52: Sono ben undici i fuggitivi. Ilè già a duedi ritardo. Il plotone deve stare molto attento a non lasciare troppo spazio alla. 12.50: Ecco l’elenco dei fuggitivi. Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oira (Movistar Team), Kevin Vauquellin (Arkéa – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana) 12.44: Si sta creando la! Undi circa una decina di atleti è riuscito are margine sul