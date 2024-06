LIVE Slovenia-Polonia 0-2 24-26 16-25 11-17 | finale bronzo Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Latestualediper ildellaballdi. Gli sloveni allenati da Gheorghe Cretu, usciti sconfitti in semicontro il Giappone, vanno a caccia di una grande prestazione per provare a fermare i padroni di casa. D’altro canto, gli uomini di Nikola Grbic, dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia, vogliono tornare al successo per festeggiare una medaglia davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 giugno all’Atlas Arena di Lodz, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadelle Finals delladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.