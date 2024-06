LIVE Giappone-Francia 0-1 23-25 16-11 | finale oro Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Latestualediper l’oro dellaballdi. I nipponici di Philippe Blain, dopo aver superato il Canada nei quarti e la Slovenia in semi, tornano in campo per sognare in grande ma serve un’altra grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani, campioni olimpici in carica, che vanno a caccia di un altro successo dopo aver superato al tie-break sia l’Italia ai quarti che i padroni di casa della Polonia in semi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà allaper la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 30 giugno all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.