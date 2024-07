La politica del doppio legame

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo un precedente scritto su queste pagine (“Fantasmi si aggirano per l’EuropaFantasmi si aggirano per l’Europa”), vorrei riprendere la riflessione sui processi politici che in Europa sono in corso. Oggi avrà luogo il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento in Francia, decise anticipatamente da Macron dopo il risultato, clamorosamente negativo per lui, delle elezioni europee. L’attenzione dei media, o meglio quella a cui i media indirizzano, è tutta concentrata su una domanda: si riuscirà a porre argine all’ondata montante e apparentemente inarrestabile dell’estrema destra? La domanda giusta da porsi Poiché la domanda contiene un messaggio inequivocabile all’elettorato, bisogna però considerarla parte della contesa elettorale.