La cascata esplode sopra le abitazioni | immagini della paura da Noasca | GUARDA

(Di domenica 30 giugno 2024) Stanno facendo il giro del web ledi, perlaValle Orco e del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel Torinese, alle prese con il maltempo che si è abbattuto sulla zona. Sabato sera sono stati registrati 149 mm di pioggia caduti in poche ore, in particolare tra le 19 e le 20: impressionanti leche sembrarel'abitato. In questo momento, secondo quanto apprende LaPresse da persone sul posto, la situazione è sotto controllo anche se sono in corso delle verifiche per alcune frane registrate sui versanti. Il livello dell'acqua del torrente del Piemonte è ora sceso ed è tenuto sotto controllo.