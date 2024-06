Kanye West a Mosca Un super concerto per Putin? Fake news

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) –è ae la Russia va in tilt. Il rapper americano arriva nella capitale russa e inizia il tam-tam: "si esibirà inallo stadio Luzhniki", annuncia la producer Yana Rudkovskaya. La notizia ha contorni misteriosi: quando è in programma il? Tra tre giorni, forse una settimana, non .