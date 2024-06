Justin Timberlake e l’amore di Jessica Biel | la serenità ritrovata dopo l’arresto

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2024) Il cantante, che dieci giorni fa è stato fermato dalla polizia di New York per guida in stato di ebbrezza, è tornato a pubblicare divertenti clip social insieme alla moglie, che lo ha supportato durante i due concerti al Madison Square Garden. Fondamentale per ritrovare il sorriso.