Italia eliminata parla Gravina | IMPENSABILE risolvere i problemi ABBANDONANDO il percorso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 30 giugno 2024) Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’ad Euro 2024 Gabrielehato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’dagli Europei. Di seguito le sue parole. RESPONSABILITA’ – «Il nostro appuntamento si è concluso ieri. Tanti sentimenti e tanti pensieri che si accavallano. Siamo dispiaciuti per non .