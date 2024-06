In Francia estrema destra al 34% Le Pen | Ora ci serve la maggioranza assoluta Macron invoca l’unità repubblicana Mélenchon | Lui ha perso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Un boato e la Marsigliese intonata mentre sventolavano le bandiere della. Nel quartier generale del Rassemblement National a Henin-Beaumont, nel Nord del Paese, i primi risultati sono stati accolti tra grida di gioia. L’di Marine Le Pen al primo turno delle legislative, stando agli ultimi exit poll, è arrivata al 34 per cento. Un risultato tale che permette di puntare alla. Che infatti la leader, ha subitoto, incitando i propri sostenitori per il voto del prossimo weekend. La botta più dura è per il presidente Emmanuelche, come prima cosa, ha diffuso un messaggio per chiedere “unità” al secondo turno. Ma una risposta è arrivata dal nuovo fronte della sinistra che è arrivato secondo al 28 per cento.