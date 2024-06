I body non solo modellanti ma anche belli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 30 giugno 2024) Se siete alla ricerca deicontenitivimigliori questa lettura è per voi. Funzionali, snellenti, a effetto shaping, contenitivi pancia, isono un vero feticcio della lingerie femminile, che in questi ultimi anni sta conoscendo un’inedita e straordinaria fama. X Il merito èdell’ingresso sul mercato di nuovi brand di intimo che hanno trasformato la corsetteria in una rivendicazione di orgoglio e consapevolezza.