I 91 anni di Lea Massari

(Di domenica 30 giugno 2024) Nata a Roma il 30 giugno 1933, Leafesteggia oggi 91: attrice di grandissimo talento (dall’Anna Karenina tv al Soffio al cuore di Louis Malle), diva scontrosa, irripetibile, Lea (al secolo Anna Maria Massatani) ha tagliato di netto ogni frequentazione col mondo del cinema nel 1990, quando il giovane Ottavio Fabbri la convinse ad apparire per l’ultima volta in Viaggio d’amore a fianco di Omar Sharif. Da allora vive isolata, prima nella campagna di Orvieto, poi nella sua casetta in Sardegna, appare di rado in tv e soltanto per le campagne animaliste che sono diventate il suo lavoro, detestando celebrazioni e ricorrenze.