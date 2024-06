GTWC Europe BMW n 32 detta il passo a metà della 24h di Spa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor guidano la 24h di Spa con la BMW M4 GT3 n. 32 del Team WRT BMW agara. I due belgi ed il sudafricano ex campione DTM hanno fatto la differenza nelle ultime fasi dopo una lunghissima neutralizzazione per pioggia che è durata per un totale di oltre due ore. Dopo una breve superiorità da parte di Porsche con Pure Rxcing n. 911 e SSR Herberth n. 92, BMW ha avuto la meglio intraprendendo una strategia differente alla concorrenza. L’auto n. 32 e la n. 46 di WRT hanno infatti montato le slick prima degli altri dopo la conclusione di una lunga perturbazione che ha caratterizzato le prime ore di buio. BMW ha trovato la leadership con Charles Weerts ed ha continuato a governare azzeccando alla perfezione la scelta delle gomme per la difficile condizione meteo.