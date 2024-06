Gravina ' non scappo politica non può chiedere dimissioni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) "Nonda responsabilità. Le critiche feriscono, quelle strumentali legate ad una richiesta di. Quelle costruttive no, vanno ascoltate. Non esiste che qualcuno possa governare dall'esterno il nostro mondo, questo vale per lasia per tutti gli altri nellesia diche di Spalletti. Non esiste". Così il presidente della Federcalcio, Gabrielenel day-after dell'eliminazione dell'Italia agli Europei di calcio. "Le elezioni Figc non si possono fare prima delle Olimpiadi, alla prima data utile lo faremo. Critiche si ma facciamole costruttive" .