Gravina conferma Spalletti | Il ct resta c' è un progetto triennale

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 30 giugno 2024) Il day after è amaro per l'Italia, dopo l'eliminazione da Euro 2024 per mano della Svizzera. Un ko deludente sotto tutti i punti di vista, come sottolineato anche dal presidente della Figc Gabriele, in conferenza stampa da Casa Azzurri a Iserlohn: "È una giornata particolare, si è.