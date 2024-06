Google Pixel 8 scende ancora di prezzo su Amazon con l’offerta di oggi

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo le offerte degli ultimi giorni per il fratello maggiore,tocca a8: lo smartphone Android viene proposto in offerta nella versione da 128 GB al minimo storico. Vediamo come approfittarne subito. L'articolodisucondiproviene da TuttoAndroid. .