Georgia ribaltata Spagna ai quarti contro la Germania

(Di domenica 30 giugno 2024) COLONIA () (ITALPRESS) – Il prossimo 5 luglio a Stoccarda sarà laa giocarelapadrona di casa neidi Euro2024. Al Rhein Energie Stadion di Colonia, le Furie Rosse battono laper 4-1, sfruttando il calo fisico e psicologico degli uomini di Sagnol. Dopo l’autogol di Le Normand, larisponde, nell’ordine, con Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. Latorna comunque a casa tra gli applausi. Per una buona porzione di primo tempo, i tifosi dei Crociati vivono un sogno, grazie allo sfortunato autogol di Le Normand. Al 18?, infatti, il difensore spagnolo, nel tentativo di anticipare Kvaratskhelia, devia in porta l’insidioso cross di Kakabadze. Sino a quel momento, lanon aveva praticamente mai superato la metà campo, dimostrandosi in totale balia del giro palla della