Franciaalle 17 affluenza sfiora il 60%

(Di domenica 30 giugno 2024) 17.25record alle urne al primo turno delle elezioni in Francia:alle 17 è del 59,39%, in crescita di ben 20 punti rispetto alle ultime legislative del 2022. Lo riferisce il ministro dell'Interno francese. Per trovare una partecipazione più elevata bisogna tornare alle legislative del 1986, quando l'di metà giornata si attestò al 63,6%. Con questo ritmo, secondo Ipsos, l'afflenza oggi in Francia potrebbe arrivare al 67,5%.