Francia | Melenchon ' ritiriamo candidati dove siamo terzi'

(Di domenica 30 giugno 2024) Parigi, 30 giu. (Adnkronos) - "Ritireremo la nostra candidatura" in caso di "triangolare" al secondo turno di domenica prossima delle elezioni legislative francesi. Così Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, parte del Nouveau Front Populaire. "La nostra indicazione è semplice - afferma Mélenchon - neanche un seggio in più per il Rassemblement National".