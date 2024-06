Femminicidio Cecchettin da Turetta 300 sms al giorno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 30 giugno 2024) Il dato non racconta solo l'ossessione che Filippoaveva nei confronti della sua ex fidanzata Giulia, uccisa con 75 coltellate lo scorso 11 novembre, ma spiega bene - in termini giuridici - anche quell'aggravante di stalking che la procura contesta al ragazzo che rischia l'ergastolo. Dal gennaio 2022 aldel- stando agli atti dell'indagine -manda alla studentessa di Vigonovo quasi 26mila messaggi telefonici, in media oltre 300 al. Un ritmo che nei giorni immediatamente precedenti al delitto diventa ancora più serrato e che aveva portato Giulia a definire l'ex fidanzato "uno psicopatico", confessando di avere paura di lui. .