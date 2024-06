Fallimento Italia dai giocatori all' approccio | cosa non è andato

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 30 giugno 2024) Un'mai così brutta e svogliata, che esce meritatamente da Euro 2024 sotto il colpi della Svizzera. Un disastro su tutti i fronti per gli azzurri di Spalletti, che partecipavano alla competizione da campioni in carica e adesso tornano a casa prematuramente al termine di un match in cui i.