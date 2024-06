Faito Doc Festival | un cinema nel bosco con opere da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 30 giugno 2024)Doc: la kermesse si terrà dal 17 al 24 luglio con 50provenienti da 20 paesi in presenza registi e attori. Tema dell’edizione 2024 è “Radici”. Proiezioni ed eventi esclusivi immersi nella natura, per stimolare la creatività e proporre nuove iniziative e visioni nellatografia. Al via la diciassettesima edizione delDoc .