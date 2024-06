F1 GP Gran Bretagna 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) La F1 lascia Spielberg dopo ilPremio d’Austria e vola a Silverstone, dove andrà in scena ilPremio di. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento della triple header iniziata con l’appuntamento spagnolo. Il Circus si reca in casa di Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell per disputare il dodicesimo round della stagione, arrivando così esattamente a metà del calendario. Il fine settimana andrà in scena tra il 5 e il 7 di luglio e seguirà unazione tradizionale che prevede tre sessioni di prove libere, una sessione di qualifiche e poi la gara della domenica. Venerdì 5 luglio sarà dedicato alle prime due prove libere, con la prima finestra che inizierà alle 13:30. Le FP2 avranno inizio poche ore dopo, alle 17:00.