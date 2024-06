Euro2024 | Danimarca Ct Hjulmand contro Var Decisioni ridicole

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 30 giugno 2024) Nel mirino il gol annullato per offside e il rigore assegnato alla Germania DORTMUND (GERMANIA) - Kaspernon ci sta. Dopo aver fatto i complimenti alla Germania per la vittoria per 2-0 nell'ottavo di finale degli Europei a Dortmund, il ct dellasi è scagliatol'arbitraggio .